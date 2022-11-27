الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كيم جونج أون: كوريا الشمالية ستمتلك أقوى قوة نووية

كيم جونج أون
كيم جونج أون
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قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إن الهدف النهائي لبلاده هو امتلاك أقوى قوة نووية في العالم، حيث قام بترقية عشرات الضباط العسكريين المشاركين في إطلاق أكبر صاروخ باليستي في كوريا الشمالية مؤخرا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأحد.

 

يأتي هذا الإعلان بعد أن تفقد كيم اختبارا للصاروخ الباليستي الجديد العابر للقارات هواسونج-17 في البلاد، وتعهد بمواجهة التهديدات النووية الأمريكية بالأسلحة النووية، لافتا إلى أن هواسونج 17 هو أقوى سلاح استراتيجي في العالم، وقال إنه يظهر عزم كوريا الشمالية وقدرتها على بناء أقوى جيش في العالم في نهاية المطاف.

 

وقال كيم خلال ترقية الضباط: "إن بناء القوة النووية هو لحماية كرامة وسيادة الدولة والشعب بشكل موثوق، وهدفها النهائي هو امتلاك أقوى قوة استراتيجية في العالم، القوة المطلقة غير المسبوقة في القرن".

 

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