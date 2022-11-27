زيلينسكى: شحن 12 مليون طن من الحبوب لـ 40 دولة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، تصدير بلاده 12 مليون طن من منتجات الحبوب إلى 40 دولة في إطار اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

جاء ذلك في كلمة لزيلينسكي، بمنتدى "الحبوب من أوكرانيا" الذي استضافته العاصمة كييف، بمشاركة قادة أوروبيين، تحدث فيه عن مستجدات الحرب الدائرة مع روسيا.

وأكد أن الحرب الروسية على بلاده تسببت في مجاعات عالمية، قائلا: "لن نسمح للجوع والعطش بأن ينالا من ملايين البشر حول العالم".

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا من أهم الدول المصدرة لمنتجات الحبوب إلى العالم، وأن بلاده مستمرة في تصدير الحبوب إلى مختلف البلدان على الرغم من كافة الصعوبات من أجل تجنب المجاعات.

ونوّه بمبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود، وأن السفن المحملة بملايين الأطنان من الحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية إلى مختلف أنحاء العالم لمنع أزمة جوع محتملة.

وأضاف: "غادرت قرابة 500 سفينة موانئنا حتى يومنا الحالي (السبت)، وهذا يعني تصدير 12 مليون طن من المنتجات الزراعية إلى 40 دولة".

ولفت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تسعى لفرض عقوبات جديدة على موسكو بهدف خفض سعر النفط الروسي إلى 65 دولارا للبرميل؛ واعتبر زيلينسكي أن هذه العقوبات غير كافية.

وتابع أن "روسيا ستجني عشرات المليارات من جراء ذلك، وإننا نطالب بأن تكون العقوبات فاعلة والحدود (حد سعر برميل النفط الروسي) عند مستوى 30-40 دولارا لكي تشعر روسيا بتبعات هذه العقوبات".