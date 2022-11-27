الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى: شحن 12 مليون طن من الحبوب لـ 40 دولة

جريدة الدستور
ads

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، تصدير بلاده 12 مليون طن من منتجات الحبوب إلى 40 دولة في إطار اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

جاء ذلك في كلمة لزيلينسكي، بمنتدى "الحبوب من أوكرانيا" الذي استضافته العاصمة كييف، بمشاركة قادة أوروبيين، تحدث فيه عن مستجدات الحرب الدائرة مع روسيا.

وأكد أن الحرب الروسية على بلاده تسببت في مجاعات عالمية، قائلا: "لن نسمح للجوع والعطش بأن ينالا من ملايين البشر حول العالم".

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا من أهم الدول المصدرة لمنتجات الحبوب إلى العالم، وأن بلاده مستمرة في تصدير الحبوب إلى مختلف البلدان على الرغم من كافة الصعوبات من أجل تجنب المجاعات.

ونوّه بمبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود، وأن السفن المحملة بملايين الأطنان من الحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية إلى مختلف أنحاء العالم لمنع أزمة جوع محتملة.

وأضاف: "غادرت قرابة 500 سفينة موانئنا حتى يومنا الحالي (السبت)، وهذا يعني تصدير 12 مليون طن من المنتجات الزراعية إلى 40 دولة".

ولفت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تسعى لفرض عقوبات جديدة على موسكو بهدف خفض سعر النفط الروسي إلى 65 دولارا للبرميل؛ واعتبر زيلينسكي أن هذه العقوبات غير كافية.

وتابع أن "روسيا ستجني عشرات المليارات من جراء ذلك، وإننا نطالب بأن تكون العقوبات فاعلة والحدود (حد سعر برميل النفط الروسي) عند مستوى 30-40 دولارا لكي تشعر روسيا بتبعات هذه العقوبات".

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تعرف على مواعيد مباريات الأهلى المقبلة

رد قوى من كيروش بعد تصريحات كلينسمان العنصرية ضد إيران

روسيا: القادة الأوروبيون يدفعون بلادهم إلى أزمة طاقة

مفتوح الآن.. تردد قناة الكاس extra one نايل سات مشاهدة كأس العالم

حظك اليوم لمواليد الأبراج الهوائية الأحد 27 نوفمبر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نساء وحب وأزياء

ماجد حبته

الألمان انقلبوا على ميركل

بسنت حسن

القاهرة السينمائى.. أفلام تنتصر للإنسانية.. وجوائز خارج التوقعات

د. منى حلمى

كأس العالم فى قطر

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»