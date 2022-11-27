الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا: فقدان 13 شخصًا جراء انهيار أرضى بسبب سوء الأحوال الجوية

انهيار أرضى
انهيار أرضى
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 أُدرج 13 شخصًا على قائمة المفقودين على جزيرة إسكيا الإيطالية من جراء إنهيار أرضي ناجم عن هطول أمطار غزيرة بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

وقالت الشرطة - حسبما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، إن الطين والمياه وصلت إلى الطابق الأول من المنازل، وتجرى عمليات بحث على الأشخاص المفقودة في البلدة المتضررة من الأحداث شمالي الجزيرة السياحية.


كما أفادت خدمة إطفاء الحريق بأن الانهيار الأرضي تسبب في "دفن منزل" -على حسب تعبيرها- ودفع بعدة سيارات بتجاه البحر، مشيرة إلى وجود صعوبات في الوصول إلى الجزيرة بالزوارق والمروحيات بسبب سوء الأحوال الجوية.


وكان وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، قد صرح -في وقت سابق- بأنه لم يتم تأكيد سقوط حالات وفاة حتى الآن، كما أشارت رئيسة وزراء البلاد، جورجا ملوني، إلى أنها على تواصل وثيق مع المسئولين المعنيين "لمتابعة تطور موجة سوء الأحوال الجوية التي ضرب جزيرة /إسكيا/".

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