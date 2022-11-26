تسمم فتاة إثر تناولها مادة مخدرة بمدينة 6 أكتوبر

أصيبت فتاة بحالة تسمم إثر تناولها مادة مخدرة بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة إشارة من مستشفى 6 أكتوبر المركزي بوصول "بسنت.ط.ع"، 25 سنة، في حالة إعياء شديدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أصدقائها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة أصيبت بحالة تسمم إثر تناولها مادة مخدرة، دون وجود شبهة جنائية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.