السبت 26 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تسمم فتاة إثر تناولها مادة مخدرة بمدينة 6 أكتوبر

تسمم
تسمم
ads

أصيبت فتاة بحالة تسمم إثر تناولها مادة مخدرة بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة إشارة من مستشفى 6 أكتوبر المركزي بوصول "بسنت.ط.ع"، 25 سنة، في حالة إعياء شديدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أصدقائها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة أصيبت بحالة تسمم إثر تناولها مادة مخدرة، دون وجود شبهة جنائية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

الأكثر قراءة

طلاب الجامعات يزورون مشروعات «تطوير الريف»: «شاهدنا ملحمة تنموية غير مسبوقة»

مفتوح الآن.. تردد قناة الكاس extra one نايل سات مشاهدة كأس العالم

ضمن التحول الرقمي.. الكهرباء توفر 25 خدمة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة

السيطرة على حريق داخل مستشفى الصدر بالعمرانية

جرعة هيروين زائدة وراء مصرع شاب فى الطالبية

القمح الروسى أول سلعة فى البورصة المصرية للسلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نساء وحب وأزياء

ماجد حبته

الألمان انقلبوا على ميركل

بسنت حسن

القاهرة السينمائى.. أفلام تنتصر للإنسانية.. وجوائز خارج التوقعات

د. منى حلمى

كأس العالم فى قطر

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»