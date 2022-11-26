غدا.. مناقشة رواية «همس الرحى» للكاتب شرقاوي حافظ بالمركز الدولي للكتاب

ينظم المركز الدولي للكتاب، التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، في الخامسة مساء غدا الأحد، حفل مناقشة رواية «همس الرحى» للكاتب شرقاوي حافظ، الصادرة عن الهيئة.

ويشارك في المناقشة الناقد الدكتور أحمد فرحات، والناقد الدكتور محمد عليوة، ويدير اللقاء الدكتور رضا عطية.

في الرواية صنع الكاتب عالمه بمستويات متعددة من اللغة قد يتواجد بينهم أحيانا تفاوتا كبيرا وبعدا في المسافة، ومن مهارات الكاتب أن يطوع اللغة لتتناسب مع الشخصيات بالرواية والتي تمثل ثقافات متنوعة وهو بالفعل نجح في ذلك.

واستعان بمهاراته الكتابية المتعددة فتخللت الرواية لغة شعرية رفيعة المستوى وأيضا اللهجة العامية كان لها نصيب كبير من المساحة الكلية للرواية.

قال عنها الناقد والشاعر ياسر عبد الرحمن، تجهيل عمدى بالمكان والزمان داخل العمل كأن الكاتب يريد أن يجعل القارئ يلتفت للحكاية والعظة منها بعيدا عن محدودية الزمان والمكان، وعلى عكس ما حدث فى مجموعته القصصية "حتى منتصف الليل" التى استخدم فيها أدوات الكتابة الفنية المتنوعة بدون دمج.

وتابع،أنه قدمها منفرده فى أغلب إبداعات هذه المجموعة فجاءت القصص بلغة الحكى البسيطة تعتمد على الفكرة والمفارقة الفنية التى تكشف عن أزمات إنسانية متنوعة وجاءت قصائد شعر صريحة، وفى نصوص محدودة تم دمج الأدوات الفنية من شعر وقصة مثل قصة "نفق الصمت " و"غيمة " و"صياح" والتى تعد قصة شعرية بالمعنى المباشر وبالمقارنة بما حدث سابقا، نجد الأمر قد اختلف بهذه الرواية فهو استعان بمهاراته الكتابية المتعددة فتخللت الرواية لغة شعرية رفيعة المستوى وأيضا اللهجة العامية كان لها نصيب كبير من المساحة الكلية للرواية.