إصابة 4 فى حادثين مختلفين بالمنيا

أصيب 4 أشخاص في حادثين مختلفين بالطريق الأوسط المؤدي لمدينة المنيا الجديدة والطريق الزراعي بمركز سمالوط.

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الأوسط المؤدي لمدينة المنيا الجديدة، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، هم: إسلام هشام 24 عامًا، محمد أحمد 26 عامًا، حسن وائل 24 عامًا، بكدمات وسحجات واشتباه كسور، وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط، بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم "4572 ن ي س"، وتروسيكل بدون لوحات معدنية، بالطريق الزراعي السريع أمام كوبري الشريعي، ما أسفر عن إصابة رزق أشرف 16 عامًا، وتم نقله لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتبين وقوع الحادث بسبب التخطي الخاطئ من سائق التروسيكل.

وتحرر عن الحادثين المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.