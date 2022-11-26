السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفارة الروسية في مينسك: ماكي قدم مساهمة كبيرة في تعزيز العلاقات بين البلدين

السفارة الروسية
السفارة الروسية
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تعليقا على وفاته، أعلنت السفارة الروسية في مينسك، اليوم السبت، أن الوزير فلاديمير ماكي قدم مساهمة كبيرة في تعزيز العلاقات الروسية البيلاروسية، لافتة إلى أن وفاته خسارة لا يمكن تعويضها.

وتابعت السفارة الروسية في بيان لها اليوم: "لقد صدمنا بشدة من نبأ وفاة الدبلوماسي البيلاروسي البارز، وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا فلاديمير فلاديميروفيتش ماكي بصفته رئيسا لوزارة الخارجية، قدم مساهمة كبيرة في زيادة تعزيز العلاقات الروسية البيلاروسية العلاقات وبناء دولة الاتحاد وتطويرها التدريجي. وباعتباره محترفا معترفا به ووطنيا مخلصا لبلده، فقد دافع بحزم وفعالية عن مصالح جمهورية بيلاروسيا على المنابر الدولية".

كما وصفت البعثة الدبلوماسية وفاته بأنها خسارة فادحة لا يمكن تعويضها، معربة عن أعمق تعازيها لأسرة ماكي وأصدقائه وزملائه.

بيلاروسيا تعلن وفاة وزير خارجيتها بشكل مفاجئ

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وكالة الأنباء البيلاروسية، وفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي.

وأفادت الوكالة نقلا عن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز بأن وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي توفي فجأة.

هذا وكان من المقرر عقد محادثات ماكي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الاثنين.

وشغل ماكي منصب وزير خارجية بيلاروسيا منذ عام 2012.

والسبت الماضى، حذر نائب وزير الداخلية البيلاروسي، نيكولاي كاربينكوف، أن القوات الداخلية في البلاد مستعدة للرد على أي هجوم، مؤكدا أن الأعداء سيتلقون لكمة قاتلة على أسنانهم في حال فكروا بالعدوان.

وقال كاربينكوف إن المتقاعدين وقوات الاحتياط أعلنوا استعدادهم للتطوع في حال لزم الأمر، مشيرًا إلى انضمام قدامى المحاربين للدفاع عن الجمهورية، وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستى الروسية.

وتابع نائب وزير الداخلية البيلاروسى "حتى بدون إعلان التعبئة، سيحضرون إلى المواقع الأمنية ويحملون السلاح ويقاتلون العدو، جميع مقاتلي القوات الداخلية الذين تقاعدوا في 2020-2022 سجلوا متطوعين وتم تكليفهم بوحداتهم".

السفارة الروسية مينسك خسارة الوزير فلاديمير ماكي العلاقات الروسية البيلاروسية

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