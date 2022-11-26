السيطرة على حريق مخلفات أعلى عقار ببولاق الدكرور دون إصابات

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقًا نشب بمخلفات أعلى سطح العقار رقم 10 شارع على بن أبي طالب، المتفرع من ترعة المجنونة بمنطقة أرض اللواء، دائرة قسم بولاق الدكرور، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق بمنطقة أرض اللواء، دائرة قسم بولاق الدكرور.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.