السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الروسية: لم يتبق من أوروبا سوى المرجع الجغرافى للقارة

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الاقتراح المقدم في أوروبا إلى صربيا للانضمام إلى العقوبات ضد روسيا والاعتراف باستقلال كوسوفو.

ووصفت زاخاروفا الاقتراح بأنه "أمر سخيف"، مشيرة الى أنه لم يتبق سوى المرجع الجغرافي للقارة من أوروبا.

وكتبت على حسابها في "تيليجرام": "هذا مضحك حقًا، ماذا تبقى من أوروبا في الاتحاد الأوروبي؟ فقط المرجع الجغرافي للقارة.. يتم الآن الحفاظ على أوروبا كحضارة في روسيا".

وأضافت: "لقد تم تدمير التقاليد الأوروبية في الاتحاد الأوروبي، المسلمات القديمة للقانون، لقد تم تحريف القيم المسيحية والمثل العليا للإنسانية".

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