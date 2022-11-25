الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس ممرض متهم في واقعة مصرع بائعة خبز بكفر شكر بالقليوبية

حبس
حبس
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أمرت جهات التحقيق فى محافظة القليوبية بحبس "حسن. هـ. ح" ممرض 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة مصرع ربة منزل بائعة خبز أثناء مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال بقرية أسنيت بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية وتم نقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصصي وتم وضعها داخل المشرحة لحين تقرير الطب الشرعي وتصريح النيابة العامة بالدفن والتحقيق.

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من العقيد أحمد سعفان مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى بوصول “فاطمة. أ. ع. ع” ربة منزل 57 سنة مصابة ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى المستشفى وتم التحفظ على الجثمان.

انتقلت على الفور ضباط البحث الجنائي بمركز شرطة كفر شكر بقيادة الرائد مصطفى كامل رئيس مباحث المركز وبإشراف العميد محمد سعيد مرسى مفتش مباحث شمال القليوبية إلى مسرح الجريمة وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء قيام المجنى عليها بالعتاب على جيرانها بسبب قيامهم أحد الشباب بضرب نجل نجتلها حدث مشادة وتم قذفها وسقوط قالب طوب من الطابق الثالث بالمنزل على رأسها وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم "حسن. هـ. ح" وتقديمه إلى المحاكمة العادلة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

4 أيام على ذمة التحقيقات الطابق الثالث اللواء نبيل سليم القبض على المتهم خلافات الجيرة محافظة القليوبية مركز شرطة كفر شكر مستشفى كفر شكر التخصصى مصرع ربة منزل

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