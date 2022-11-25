تستمر عمليات البحث على الإنترنت لمعرفة رابط الاستعلام عن الشكاوى الحكومية الموحدة حتى يتمكن المواطن المصري تسجيل الشكاوى بخطوات بسيطة وسريعة.

وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف على الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة واستخداماً “جوجل” من قبل المواطنين الراغبين في تسجيل الشكاوى الحكومية الموحدة بكافة انحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة رابط الاستعلام عن الشكاوى الحكومية الموحدة، وخطوات الاستعلام عن الشكاوى.

وتزامناً مع اهتمام المواطنين لمعرفة تفاصيل تقديم الشكاوى الحكومية الموحدة 2022، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير مؤخراً بشكل مكثف والتي تشمل رابط الاستعلام عن الشكاوى الحكومية الموحدة، خطوات الاستعلام عن الشكاوى الحكومية الموحدة 2022، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

رابط الاستعلام عن الشكاوى الحكومية الموحدة

يستطيع الآن المواطنين استخدام منظومة الشكاوى والاستغاثات الحكومية التابعة لمجلس الوزراء إلكترونياً وبخطوات بسيطة لتسجيل الشكاوى من خلال هذا الرابط (من هنا).

ويمكن أيضا تقديم الاستغاثات والشكاوى عبر الخط الساخن من خلال الرقم 16528 أو عبر رقم خدمة الواتساب على رقم 0115060783 عقب إدخال البيانات الشخصية وتحديد الشكوى والجهة المسؤولة عن الحل.

خطوات الاستعلام عن الشكاوى الحكومية الموحدة 2022

بمكنك الان إتمام عملية الاستعلام عن الشكاوى الحكومية الموحدة 2022 بخطوات بسيطة وهي على النحو التالي:

1 - في البداية يقوم المستعلم بالدخول عبر موقع منظومة الشكاوى من خلال هذا الرابط (من هنا).

2 - ثم تقوم باختيار أيقونة تقديم الشكاوى.

3 - ثم تقوم بإدخال كافة البيانات الذي يرغب المواطن بتسجيل الشكاوى.

4 - ثم تقوم بتحديد قطاع الشكوى.

5 - وتحديد الجهة المسؤولة عن الحل.

6 - وتحميل الصور والفيديوهات إن وجدت.

7 - وأخيراً سيقوم المستعلم بالضغط على كلمة حفظ.

والجدير بالذكر، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أطلقها مجلس رئاسة الوزراء منذ عام 2017 واستمرت قرابة 5 سنوات في خدمة المواطنين في كافة محافظات الجمهورية حيث عملت على تحسين مستوى المعيشة في الكثير من القرى والمدن.