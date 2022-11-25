الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

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فى جراحة استمرت 15ساعة.. نجاح أول إعادة بناء للفك بمستشفيات جامعة المنوفية

جراحة
جراحة
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أعلن الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، نجاح أول حالة إعادة بناء للفك بعد استئصاله جراحيا لمريضة تبلغ من العمر 53 عاما نتيجة وجود ورم خبيث، باستخدام شريحة عظمية حرة من الساق، وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والميكروسكوب الجراحي لأول مرة معا. 

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وشاك في العملية فريق مشترك من جراحي التجميل والجراحة العامة بمستشفيات جامعة المنوفية، تحت إشراف الدكتور محمد مجاهد رئيس قسم جراحة التجميل، والدكتور حاتم سلطان رئيس قسم الجراحة العامة.

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وأشاد رئيس الجامعة بالفريق الجراحي بقسم الجراحة العامة الذي أجرى استئصال الورم من الفك وكذلك الفريق الجراحى بقسم جراحة التجميل الذي شارك في إعادة بناء الفك، باستخدام أحدث التقنيات المستخدمة من التخطيط ثلاثي الأبعاد والميكروسكوب الجراحي وكذلك الأطقم الطبية المعاونة، موضحا أن كلية الطب ومستشفيات جامعة المنوفية  تذخر بالكفاءات في مختلف التخصصات الطبية.

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وأوضح الدكتور حاتم سلطان، رئيس قسم الجراحة العامة، أن المريضة تبلغ من العمر 53 عاما حضرت إلى مستشفيات جامعة المنوفية تعانى من ألم شديد بمنطقة الفك، وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود ورم ممتد بمنطقة الفك السفلي والغدة اللعابية وتم تجهيز المريضة للجراحة التى تحتاج إلى مهارة عالية لإزالة واستئصال الورم بالفك السفلي والغدد اللعابية وقاع اللسان وتم إجراء الجراحة بنجاح.

وأكد الدكتور محمد مجاهد، رئيس قسم جراحة التجميل والحروق، أنه تم عرض المريضة من جانب قسم الجراحة العامة بعد استئصال الفك السفلي والغدد اللعابية وقاع الفم من أجل تجميل الوجه وإعادة بناء الفك، فتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتم عمل تخطيط مسبق للحالة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد قبل الجراحة بعدة أيام، وفور انتهاء فريق الجراحة العامة من الانتهاء قام فريق جراحي التجميل بعمل شريحة عظمية حرة من الساق وتشكيلها على شكل فك وتم تثبيتها محل الفك المستأصل وتوصيلها باستخدام الميكروسكوب الجراحي وتعتبر هذه العملية من الجراحات الميكروسكوبية الدقيقة والتي استغرقت 15 ساعة متواصلة.

دكتور أحمد سمير 
استئصال استئصال الورم أفضل النتائج إعادة بناء الجراحات الميكروسكوبية الدكتور محمود قورة الدكتور محمد مجاهد الدكتور عادل مبارك الدكتور محمود

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