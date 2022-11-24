اجتماع الطاقة ببروكسل.. تفاؤل إيطالى بشأن تحديد سقف أوروبى لسعر الغاز

أعلن وزير أمن الطاقة في الحكومة الإيطالية جيلبرتو بيتكيتو فراتين، مساء الخميس، عن تواصل بين تقنيين بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل وسط بشأن وضع سقف لسعر الغاز.

وقال الوزير الإيطالي للصحفيين، على هامش اجتماعات مجلس الطاقة في بروكسل: "هناك رغبة لدى الأطراف المتعارضة للتوصل إلى اتفاق متوازن بشأن سقف سعر الغاز"، نافيًا تقارب موقف المفوضية الأوروبية مع موقفي ألمانيا وهولندا.

وأضاف: "يوجد الآن على الأقل مسودة للعمل عليها، وبالفعل يتواصل فنيون من مختلف البلدان مع بعضهم البعض لدراسة مقترحاتهم"، وفق وكالة "آكي".

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بفشل وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي اليوم، في الاتفاق على سقف لأسعار الغاز للحد من تداعيات أزمة الطاقة في القارة، في ظل خلافات عميقة بشأن المقترح.

وسيجتمع الوزراء في النصف الأول من ديسمبر على أمل تجاوز الخلافات، وفق ما أفاد وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن الوزراء تمكنوا مع ذلك من تبني "إجراءات مهمة" أخرى تشمل القيام بعمليات شراء مشتركة للغاز لتجنّب تسبب المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي برفع الأسعار والتضامن في توفير الإمدادات لدى الحاجة وتسريع الموافقات المرتبطة بمصادر الطاقة المتجددة.

مقترح مهزلة

واشتكى عدد من الوزراء المشاركين في اجتماع الخميس من أن المقترح المطروح حاليًا لتحديد سقف لأسعار الغاز الذي كشفت عنه المفوضية الأوروبية قبل يومين، مصمم بوضوح حتى لا يتم استخدامه إطلاقًا.

ووصف وزيرا الطاقة في بولندا وإسبانيا المقترح بـ"المهزلة".

بدوره، لفت وزير الطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس إلى أن السقف "ليس سقفاً فعلًا" على أسعار الغاز، محذرًا "نضيع وقتا ثمينا من دون أي نتائج".

وتحدد الخطة التي لم تكن المفوضية الأوروبية متحمّسة لها في الأساس، سقفًا لأسعار الغاز يبلغ 275 يورو للميجاوات ساعة.