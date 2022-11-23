بدران: السبانخ تعزز الجهاز المناعى.. والمضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات

قال الدكتور مجدي بدران، استشاري أمراض الصدر والحساسية، إن قلة الحركة أمر قاتل، حيث صعود السلم يؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية بصورة كبيرة، معبرًا: "الأسانسير ده لكبار السن والناس إللي عندها خشونة".

وأكد بدران، خلال لقائه عبر فضائية "العائلة"، أن القدمين، الرأس، الذراعين تفقد درجة حرارتها بصورة سريعة عند مقابلة تيار هواء بارد، ولهذا يجب تدفئة تلك المناطق حتى لا يكون الشخص عرضة لجذب الفيروسات إليه خلال فصل الشتاء.

خطورة المضادات الحيوية

وأضاف في حديثه أن الفيروسات ليست بحاجة إلى تناول المضادات الحيوية، حيث تعالج المضادات الحيوية البكتيريا وليس الفيروسات، موضحًا: "استخدام المضاد الحيوي آفة، والمنطقة العربية بأكملها تستهلكه بصورة تفوق العالم، يا ريت يمنعوا المضاد الحيوي في الصيدليات وأن يكون خروجه بناء على طلب الطبيب".

فضل الخضروات على الجسم

وأشار إلى أن الكوسة والخيار والسلطة خضروات تمد جسم الإنسان بنسبة مناسبة من المياه، حيث تعزز هذه العوامل من قوة الجهاز المناعي بالجسم.

وأوضح أن خضار السبانخ من أهم الخضروات التي تعزز من المناعة، كما أنها تمد الجسم بحمض الفوليك وبالتالي الحماية من الحساسية الصدرية، كما تزود الجسم بحصة وافية من المياه والألياف.