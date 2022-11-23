رئيس جامعة الأزهر يتفقد انتظام العملية التعليمية بكلية الدراسات الإسلامية بدسوق

أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بدسوق في محافظة كفر الشيخ.

كان في استقباله الدكتور جمال الهلفي، عميد الكلية، والدكتور محمد محمود الصفتي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ أحمد إبراهيم خير الله مدير الكلية.

وخلال الزيارة تفقد رئيس الجامعة المجالس العلمية والمحاضرات الدراسية؛ للإطمئنان على انتظام العملية التعليمية.

وفي نهاية الجولة، اجتمع رئيس الجامعة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، كما تضمنت الزيارة الوقوف على التدريب العلمي لمادة الخطابة بمسجد الكلية، والوقوف على المسابقة التي تجريها الكلية في هذا المجال، وقام بتوجيه كلمة نصح وإرشاد لأبنائه الطلاب، تضمنت ضرورة التركيز على القواعد السليمة والمنهج الوسطي في الدعوة، وأهمية حب الوطن، والابتعاد عن الشائعات.

وأجاب رئيس الجامعة، عن استفسارات الطلبة، وحث الجميع على إنجاز الأعمال وقضاء مصالح الطلاب، مع الالتزام باللوائح المنظمة للعمل، كما حث الجميع على مواكبة التطور والنقلة الحضارية في ظل ما تتمتع به الدولة من تقدم وتحول رقمي هو أساس العملية التعلمية، وإدخال النظم الحديثة في الشرح؛ تنفيذًا لتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، وتحقيق رؤية مصر 2030م.