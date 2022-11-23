البرلمان الأوروبى يتعرض لهجوم سيبرانى

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن البرلمان الأوروبي يتعرض لهجوم سيبراني بعد إعلانه روسيا دولة راعية للإرهاب، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز".



الأزمة الروسية الأوروبية



في ذات السياق اعتمد البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، في وقت سابق من اليوم، قرارًا يصنف روسيا كدولة "راعية للإرهاب"، وذلك نقلًا عن موقع "روسيا اليوم".



ونص القرار على أن روسيا "دولة راعية للإرهاب، وتستخدم وسائل إرهابية"، بحسب الوثيقة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.



ووفق "روسيا اليوم"، فإن قرارات البرلمان الأوروبي لا تتمتع بأي قوة قانونية، وتحمل فقط طبيعة استشارية، حسب رأيها، مشيرة إلى أنه يتم استخدامها على نطاق واسع في وسائل الإعلام والبيئة السياسية للاتحاد الأوروبي لتعزيز ونشر مواقف سياسة معينة.