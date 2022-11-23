الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«غرفة السياحة» تُعلن حجز جناجين للشركات بمعرضى دبى وبرلين

الجناح المصرى باحد
الجناح المصرى باحد المعارض السياحيه
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أعلنت غرفة  شركات ووكالات السفر والسياحة، اليوم الأربعاء، عن خريطة مُشاركاتها فى فعاليات العام الجديد 2023، حيث من المقرر أن تشارك في معرض برلين ومعرض دبى.

وأضافت الغرفة فى منشور عممته على الشركات، أنه فى اطار دعمها لاعضاء الجمعية العمومية و السعي على تعظيم دور شركات السياحة‬ ‫في التسويق للمقصد السياحي المصري في المعارض الدولية، ‬فقد قررت لجنة تسيير أعمال الغرفة، حجز جناحين للشركات السياحية المصرية المشاركة في المعرضين لمنح الشركات فرصة عقد لقاءات عمل مع نظرائهم من‬ ‫الشركات الأجنبية، وذلك للشركات التي لم تقوم بحجز ودفع رسوم الأشتراك للحصول على ‫جناح خاص بها بتلك المعارض‬

‫وتابع المنشور أنه تقرر أن يكون الحجز بحد اقصى مرتين في اليوم (ساعة للمرة الواحدة)‬‫ ويُخصص الجناح لعمل لقاءات عمل بين الشركات المصرية ونظيرتها الأجنبية فقط ولا يتم استخدام جناح الغرفة لعقد اجتماعات مع فنادق مصرية أو شركات مصرية زميلة‬ لافتًة إلى أنه يتم حجز جناح الغرفة مسبقآ عن طريق إرسال بريد الكتروني الي قسم المعارض بالغرفة على البريد‬‫ الألكتروني .

وتعتبر المعارض السياحية واحد من الاليات الترويج والتسويق السياحى حيث يتم على هامش عقد الاجتماعات مع منظمى الرحلات الاجنبيه ومقابله اصحاب شركات الطيران العالميه والتعرف منهم على خططهم بالنسبه للسوق السياحى المصرى وتقديم لهم الحوافز لزيادة ودعم الحركه السياحيه الوافدة ، وعرض المنتجات السياحيه المصريه .

كما تقوم شركات السياحه والفنادق المشاركه بالمعارض السياحيه الدوليه بعقد اجتماعات مع نظرائهم من شركاء المهنه بالخارج وعقد الاتفاقيات بينهم على الموسم السياحى الجديد.

غرفة شركات ووكالات السفر معرض برلين معرض دبي شركات السياحة المعارض الدولية

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وائل لطفي

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