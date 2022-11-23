جمال سوسة يترأس اجتماع اللجنة المكلفة بتسيير أعمال جامعة بنها الأهلية بالعبور

ترأس الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها والمكلف بتسيير أعمال جامعة بنها الأهلية، اجتماعًا مع اللجنة المكلفة بتسيير أعمال جامعة بنها الأهلية بالعبور لمتابعة سير العملية التعليمية وأعمال الامتحانات بالجامعة الأهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سليمان مصطفى المدير الأكاديمي لجامعة بنها الأهلية، وعدد من عمداء الكليات الحكومية والممثلة في الجامعة الأهلية، ومشرفي الكليات والبرامج بالجامعة الأهلية، أمين عام الجامعة، وأمين عام الجامعة المساعد للشئون المالية، والقائم بعمل أمين الجامعة الأهلية، ومنسق عام الأنشطة الطلابية، ونائب المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة.

وناقش الدكتور جمال سوسة، خلال الاجتماع، سير العملية التعليمية وأعمال الامتحانات، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس سواء مباشرة أو عن طريق وسائل مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أهمية توفير بيئة آمنة ومناسبة وراقية للطلاب لأداء الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة على الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للجامعات الأهلية وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية والبنية التحتية المعلوماتية لتحاكي الجامعات الدولية المرموقة، وذلك لتقديم تعليم عالٍ ممنهج يدعم الابتكار ويبنى أجيالًا واعية.