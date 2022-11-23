الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جمال سوسة يترأس اجتماع اللجنة المكلفة بتسيير أعمال جامعة بنها الأهلية بالعبور

جانب من الحدث
جانب من الحدث
ads

ترأس الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها والمكلف بتسيير أعمال جامعة بنها الأهلية، اجتماعًا مع اللجنة المكلفة بتسيير أعمال جامعة بنها الأهلية بالعبور لمتابعة سير العملية التعليمية وأعمال الامتحانات بالجامعة الأهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سليمان مصطفى المدير الأكاديمي لجامعة بنها الأهلية، وعدد من عمداء الكليات الحكومية والممثلة في الجامعة الأهلية، ومشرفي الكليات والبرامج بالجامعة الأهلية، أمين عام الجامعة، وأمين عام الجامعة المساعد للشئون المالية، والقائم بعمل أمين الجامعة الأهلية، ومنسق عام الأنشطة الطلابية، ونائب المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة. 

وناقش الدكتور جمال سوسة، خلال الاجتماع، سير العملية التعليمية وأعمال الامتحانات، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس سواء مباشرة أو عن طريق وسائل مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أهمية توفير بيئة آمنة ومناسبة وراقية للطلاب لأداء الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة على الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للجامعات الأهلية وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية والبنية التحتية المعلوماتية لتحاكي الجامعات الدولية المرموقة، وذلك لتقديم تعليم عالٍ ممنهج يدعم الابتكار ويبنى أجيالًا واعية.

التعليم والطلاب الدكتور جمال سوسة العملية التعليمية أمين عام الجامعة بنها الأهلية جامعة بنها الأهلية بالعبور دكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها متابعة سير العمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم للمديريات التعليمية بشأن الامتحانات

ياسين الرديسى: شعرت بالفخر لحصول فيلم «نرجعلك» على تنويه خاص من مهرجان القاهرة

أول رد من تعليم القاهرة على أزمة جداول امتحانات شهر نوفمبر

محافظ المنوفية يتابع تنفيذ بعض المشروعات التنموية والخدمية بحي غرب شبين الكوم

13 ديسمبر.. انطلاق مؤتمر «نفاذ رقمي للجميع» بالمنطقة العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أميرة عبدالكريم

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الهجوم على حافلة إسرائيلية فى القدس.. من المُنفذ؟ وما التداعيات؟

بينهم حالة ميؤوس منها.. ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين فى تفجيرات القدس لـ22

مقتل إسرائيلى وإصابة 14 آخرين فى انفجارين قرب محطة حافلات