الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المونيتور: مصر لديها فرصة كبيرة لجذب مشجعى كأس العالم فى قطر لزيارة البلاد

السياحة في مصر
السياحة في مصر
ads

قال موقع المونيتور الأمريكي، إن مصر لديها فرصة كبيرة لجذب مشجعي كأس العالم في قطر لزيارة البلاد، وأن قرار الحكومة المصرية بإعفاء المشجعين، الذين يزورون قطر للمشاركة في المونديال، من شرط تأشيرة الدخول من شأنه أن ينشط قطاع السياحة المصري ويزيد عدد السياح الوافدين إلى مصر في الأيام المقبلة.

وألغت مصر شرط تأشيرة الدخول للمشجعين الذين يزورون قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، في محاولة لتعزيز قطاع السياحة فيها، وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.

سيسمح القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في 16 نوفمبر، للأجانب الذين يحملون بطاقة الحياة لدخول قطر، بدخول مصر، دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول.

وقال أحمد الطيبي، عضو لجنة السياحة في البرلمان المصري ، إن "مصر لديها فرصة كبيرة لجذب الجماهير التي وصلت إلى قطر للمشاركة في المونديال". وقال لـ "المونيتور": "وصول هؤلاء الجماهير إلى هنا سينشط قطاع السياحة".

فالسياحة ذات أهمية حيوية للاقتصاد المصري ، حيث تساهم بنسبة 11.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف 9.7٪ من القوى العاملة الوطنية البالغة 27 مليون.

وبدأ قطاع السياحة بالفعل في رؤية التحسينات، مع تراجع الآثار الصحية والاقتصادية لوباء الفيروس التاجي وارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا يدفع الأوروبيين إلى البحث عن عيش أرخص في الخارج، وهذا يزيد بشكل كبير من إشغال الفنادق في الوجهات المحلية الرئيسية.

ويقول متخصصون في السياحة إن القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الوزراء سيحسن الأمور أكثر.

وقال مجدي سليم، المسؤول السابق بوزارة السياحة ، لـ "المونيتور": "إن إعفاء المشجعين من شرط تأشيرة الدخول سيزيد عدد السياح الوافدين في الأيام المقبلة"، و"يحتاج منظمو الرحلات إلى إنشاء حزم تجذب أكبر عدد من مشجعي كأس العالم هنا".

وتأمل الحكومة أن يشجع القرب من قطر - رحلة جوية مدتها ثلاث ساعات - مشجعي كأس العالم على القدوم إلى مصر ، خاصة مع وجود الكثير لتقدمه للسياح.

قالت وزارة السياحة والآثار إنها ستتخذ عدة إجراءات لجذب المشجعين الزائرين لقطر لحضور مونديال قطر إلى مصر.

وقالت الحكومة أيضا إنها ستزيد التنسيق مع شركات الطيران لزيادة الرحلات الجوية من قطر خلال البطولة.

 

اقتصاد المصري الأمريكي الأيام المقبلة البرلمان المصري الحصول على تأشيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 23-11-2022

بارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 23-11-2022

دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 23-11-2022

السيطرة على حريق كبير بمخلفات زراعية بقرية ترسا بالفيوم

أسعار الذهب اليوم فى مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

تقرير فرنسى: 400 مليون يورو لتحسين إمدادات دعم العمل المناخى المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أميرة عبدالكريم

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل الحكومة.. هل يمنح نتنياهو حقيبة الدفاع لـ"سموتريتش"؟

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية