المونيتور: مصر لديها فرصة كبيرة لجذب مشجعى كأس العالم فى قطر لزيارة البلاد

قال موقع المونيتور الأمريكي، إن مصر لديها فرصة كبيرة لجذب مشجعي كأس العالم في قطر لزيارة البلاد، وأن قرار الحكومة المصرية بإعفاء المشجعين، الذين يزورون قطر للمشاركة في المونديال، من شرط تأشيرة الدخول من شأنه أن ينشط قطاع السياحة المصري ويزيد عدد السياح الوافدين إلى مصر في الأيام المقبلة.

وألغت مصر شرط تأشيرة الدخول للمشجعين الذين يزورون قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، في محاولة لتعزيز قطاع السياحة فيها، وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.

سيسمح القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في 16 نوفمبر، للأجانب الذين يحملون بطاقة الحياة لدخول قطر، بدخول مصر، دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول.

وقال أحمد الطيبي، عضو لجنة السياحة في البرلمان المصري ، إن "مصر لديها فرصة كبيرة لجذب الجماهير التي وصلت إلى قطر للمشاركة في المونديال". وقال لـ "المونيتور": "وصول هؤلاء الجماهير إلى هنا سينشط قطاع السياحة".

فالسياحة ذات أهمية حيوية للاقتصاد المصري ، حيث تساهم بنسبة 11.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف 9.7٪ من القوى العاملة الوطنية البالغة 27 مليون.

وبدأ قطاع السياحة بالفعل في رؤية التحسينات، مع تراجع الآثار الصحية والاقتصادية لوباء الفيروس التاجي وارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا يدفع الأوروبيين إلى البحث عن عيش أرخص في الخارج، وهذا يزيد بشكل كبير من إشغال الفنادق في الوجهات المحلية الرئيسية.

ويقول متخصصون في السياحة إن القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الوزراء سيحسن الأمور أكثر.

وقال مجدي سليم، المسؤول السابق بوزارة السياحة ، لـ "المونيتور": "إن إعفاء المشجعين من شرط تأشيرة الدخول سيزيد عدد السياح الوافدين في الأيام المقبلة"، و"يحتاج منظمو الرحلات إلى إنشاء حزم تجذب أكبر عدد من مشجعي كأس العالم هنا".

وتأمل الحكومة أن يشجع القرب من قطر - رحلة جوية مدتها ثلاث ساعات - مشجعي كأس العالم على القدوم إلى مصر ، خاصة مع وجود الكثير لتقدمه للسياح.

قالت وزارة السياحة والآثار إنها ستتخذ عدة إجراءات لجذب المشجعين الزائرين لقطر لحضور مونديال قطر إلى مصر.

وقالت الحكومة أيضا إنها ستزيد التنسيق مع شركات الطيران لزيادة الرحلات الجوية من قطر خلال البطولة.