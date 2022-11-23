الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية وأستراليا تتفقان على توسيع التعاون فى مجال الدفاع

كوريا الجنوبية وأستراليا
كوريا الجنوبية وأستراليا
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اتفقت كوريا الجنوبية وأستراليا، على توسيع التعاون في مجال التدريبات المشتركة والصناعة الدفاعية.


وذكرت وزارة الدفاع الكورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن ذلك جاء خلال مباحثات بين وزير الدفاع الكوري "لي جونغ-سوب" مع نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسترالي "ريتشارد مارليس"، على هامش الاجتماع التاسع لوزراء دفاع "الآسيان+" في كمبوديا.


وأشارت إلى أنه تم مناقشة قضايا الدفاع الرئيسية بين البلدين بما فيها الوضع الأمني الإقليمي، إلى جانب التعاون الوثيق بين البلدين عند صياغة الوثائق الاستراتيجية الدفاعية "الابتكار الدفاعي 4.0" و"المراجعة الاستراتيجية الدفاعية"، كما اتفقا على بناء قاعدة مؤسسية للتدريب المشترك والتعاون في علوم وتكنولوجيا الدفاع.


وحول الوضع في شبه الجزيرة الكورية، أكد الوزيران أن تطوير كوريا الشمالية للقدرات النووية والصاروخية والأعمال الاستفزازية يشكل تهديدا للسلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضا في العالم، كما أعربا عن إدانتهما لإطلاق بيونج يانج المتكرر للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

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