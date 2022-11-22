موعد مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في الوقت الحالي عن موعد مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022 والذي انطلق يوم الأحد 20 نوفمبر 2022، خاصة بعد فوز منتخب السعودية اليوم على منتخب الأرجنتين باثنين مقابل واحد، وفي انتظار النتيجة التي سيحققها كلا من منتخبي تونس والدنمارك في المباراة المُقامة في الوقت الحالي.

موعد مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022

وعن موعد مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم المنعقد في قطر كأول دولة عربية تنظم هذا الحدث العالمي، تُقام المباراة غدًا الأربعاء 23 نوفمبر 2022 الساعة 12 مساءً بتوقيت مصر على استاد البيت وذلك ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات للمجموعة السادسة من كأس العالم 2022.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا

يمكنك مشاهدة مباراة منتخبي المغرب وكرواتيا في بطولة كأس العالم على قنوات بي إن سبورت ماكس.

كذلك يمكنك المشاهدة من خلال قنوات الكأس إكسترا، ومن خلال التلفزيون المغربي عبر قنواته الأرضية.

كانت قد انطلقت بطولة كأس العالم قطر 2022 يوم الأحد 20 نوفمبر 2022 وتستمر حتى 18 ديسمبر 2022.

فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين

واستطاع المنتخب السعودي اليوم الثلاثاء أن يكتب التاريخ بعد تحقيق النصر ضد المنتخب الأرجنتيني بعد الفوز عليه 2-1 وبذلك يصبح أول منتخب غير أوروبي يحقق الفوز على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم منذ الكاميرون 1990.

مجموعات كأس العالم قطر 2022

منتخبات المجموعة الأولى

قطر

الإكوادور

السنغال

هولندا

منتخبات المجموعة الثانية

إنجلترا

إيران

أمريكا

ويلز

منتخبات المجموعة الثالثة

الأرجنتين

السعودية

المكسيك

بولندا

منتخبات المجموعة الرابعة

فرنسا

استراليا

الدنمارك

تونس.

منتخبات المجموعة الخامسة

إسبانيا

كوستاريكا

ألمانيا

اليابان

منتخبات المجموعة السادسة

بلجيكا

كندا

المغرب

كرواتيا

منتخبات المجموعة السابعة

البرازيل

صربيا

سويسرا

الكاميرون

منتخبات المجموعة الثامنة

البرتغال

غانا

أوروجواي

كوريا الجنوبية

جدول مبارايات كأس العالم 2022

- الجولة الأولى من دور المجموعات بتاريخ 20 نوفمبر 2022 وتستمر حتى يوم 24 نوفمبر.

- الجولة الثانية يوم 25 نوفمبر 2022 وتستمر حتى 28 نوفمبر.

- الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات تنطلق يوم 29 نوفمبر 2022، وتنتهي يوم 2 ديسمبر 2022.