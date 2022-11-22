الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد رمضان عن مسلسله الجديد: المنتج يتحمل مسئولية اختيار زينة

محمد رمضان
محمد رمضان
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علق الفنان محمد رمضان لأول مرة على اختيار الفنانة زينة، وعدد من النجمات، لبطولة مسلسل العمدة، الذي يخوض به دراما رمضان 2023، ومن إخراج محمد سامي.

 

وقال محمد رمضان، في تصريحات تليفزيونية، إنه سعيد لوجود نجمة كبيرة مثل زينة معه في بطولة مسلسل العمدة، موجها الشكر للمنتج الذي تحمل مسئولية اختيار نجوم كبار لهذا المشروع، ما يتطلب ميزانية كبرى للعمل.


ويتواجد محمد رمضان وزينة وأبطال مسلسل العمدة خلال الفترة الماضية في لبنان بصفة مستمرة، للانتهاء من تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد.

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وائل لطفي

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