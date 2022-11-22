الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

من القرآن الكريم والسنة النبوية.. أفضل الأدعية للتوفيق في الحياة

أفضل الأدعية للتوفيق
أفضل الأدعية للتوفيق في الحياة
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يعتبر الدعاء من العبادات المحببة لله، ووسيلة فعالة للتقرب إلى الله، ففي السطور التالية نقدم أفضل الأدعية للتوفيق في الحياة وتيسير الأمور والأحوال.

 

أفضل الأدعية للتوفيق في الحياة:

اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعلتَه سَهلًا وأنتَ تجعلُ الحزنَ إذا شِئتَ سَهْلًا، اللهمّ أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم، وأكرمنا بأنوار المعرفة والفهم.

 

افتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وسهّل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، اللهم ارزقني زوجًا صالحًا ويسّر لي أمري بالزواج، اللهم ارزقني الصبر والفرج القريب لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوّة إلّا بك.

 

اللهمّ إنّي استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلّمت، فردّه عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهمّ إنّي توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك.

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أفضل أدعية قيام الليل الواردة بالقرآن الكريم والسنة النبوية

ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً. ربّ اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي.

 

اللهمّ أعنّي ولا تعن عَليّ، وانصرني ولا تنصر عَليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّاراً لك ذكّاراً لك رهّاباً لك مطواعاً لك مخبتا إليك أواهّا منيباً، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.

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أفضل أدعية الشفاء للمرضى من القرآن الكريم والسنة النبوية

بسم الله الفتاح، اللهمّ لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن متى شئت سهلاً، يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين.

 

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لاينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

 

اللهم أعني على الدراسة، ولا تجعل قلبي يمل منها، وكن معي في كل لحظة، ووفقني لما تحب وترضى، وارزقني النجاح اللهم أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم، وثبات العقل والذهن والذاكرة، بحق قولك بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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