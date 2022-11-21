يعتبر الدعاء من العبادات المحببة لله، ووسيلة فعالة للتقرب إلى الله، ففي السطور التالية نقدم أفضل الأدعية المناسبة للمريض والشفاء من الأمراض.

أفضل أدعية الشفاء للمرضى من القرآن الكريم والسنة النبوية

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحاً إلّا داويته، ولا ألماً إلا سكنته، ولا مرضاً إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

أدعية الشفاء من الأمراض

اللهمّ اشفه شفاءً ليس بعده سقماً أبداً، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينيك التّي لا تنام، واكفه بركنك الّذي لا يرام، واحفظه بعزّك الّذي لا يُضام، واكلأه في الّليل وفي النّهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مُفرج الكرب، يا مُجيب دعوة المُضطرين.

ربّي إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفيه أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً اللهمّ ربّ النّاس، مذهب البأس، اشفه أنت الشّافي، لا شافي إلّا أنت أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين.

اللهم اشف مرضانا وكل مريض يتألم فلا يعلم بحاله سواك، يارب اشفي من لا يعلم بوجعه إلا أنت وارح قلبا لا يعلم بهمه إلا أنت، اللهم أفرح قلوبنا وأذهب أحزاننا وأغفر ذنوبنا اللهم أشفي مرضانا وأرحم موتانا إنك على كل شي قدير.

اللهم اشف كل جسد أرهقه المرض وفرج له من عندك اللهم اشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين، يالله لا طاقة لي أن أراه يتألم ، اللهم إشفي “الاسم” اللهم عجل في شفائه وارزقه قوة الصبر و أشرح صدره يارب العالمين.