«وكيل الصحة» يشدد على سرعة توصيل المرافق لمجمع السويس الطبى

إستعداداً لإطلاق التأمين الصحي الشامل

شدد الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان، على سرعة توصيل المرافق لمجمع السويس الطبي، وسرعة صرف المستحقات المالية الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي والكهرباء والمياه والصرف الصحي.

جاء هذا أثناء ترؤس «الحفناوي» اجتماعًا بحضور مسئولي الحسابات ومدراء المكتب الفني والتخطيط والشئون المالية والإدارية والقانونية والإدارة الهندسية والعقود والمشتريات، لبحث سرعة توصيل جميع المرافق للمجمع وسرعة الانتهاء من الإجراءات الإدارية من أجل سرعة تشغيل مجمع السويس الطبي استعدادًا لإطلاق منظومة للتأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس.

وفي سياق آخر، فقد كلف «وكيل وزارة الصحة» كل الإدارات المعنية بمضاعفة الجهود، وتذليل أي عقبات والتعاون فيما بينها والتنسيق الكامل للانتهاء من توصيل المرافق والتشغيل الكامل للمنظومة في أسرع وقت تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، أصدر توجيهاته إلى جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لتذليل جميع العقبات وحل المشكلات من أجل سرعة إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالشكل الذي يليق بالمواطن السويسي.

وفي سياق آخر، كان الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان، أجرى زيارة لقسم النساء والتوليد بمستشفى السويس العام، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل وتواجد الطاقم الطبي وتوافر المستلزمات، وخلال ذلك فقد قام «الحفناوي» لمناظرة عدد من الحالات وعمل سونار وفحص لهن وتقديم الاستشارات الطبية اللازمة.

ويأتي هذا في إطار حرص «وكيل وزارة الصحة» على متابعة انتظام تقديم الخدمات الطبية علي رأس العمل، وكذلك متابعة الأعمال من خلال الاجتماع الأسبوعي لقيادات مستشفى السويس العام برئاسته بهدف متابعة جميع الملفات ودفع مسيرة العمل بها، وذلك في إطار أيضًا تنفيذ تكليفات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء أ ح عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، في المتابعة المستمرة للخدمات المقدمة بمستشفى السويس العام.

جدير بالذكر بأن قسم النساء والتوليد بمستشفى السويس العام يشهد تطورًا كبيرًا من حيث إجراء التدخلات الطبية النوعية، والتي لم تكن يتم تقديمها من قبل، وذلك من خلال توفير الكوادر الطبية المتميزة من مختلف الجامعات المصرية والإشراف والمتابعة الشخصية من وكيل وزارة الصحة.

وفي سياق آخر، فقد التقى الدكتور الحفناوى بفريق عمل مستشفى السويس العام، وذلك لمتابعة عدد من الملفات الحيوية بالمستشفى، وبحث موقف المستلزمات والأدوية ومراجعة أعمال عدد من أقسام المستشفى، للاطمئنان على انتظام سير العمل، فيما تمت مراجعة تنفيذ عدد من توصيات الاجتماعات السابقة.

جاء هذا بحضور مدير مستشفى السويس العام وفريق عمل المستشفى ومدير إدارة التمريض والإدارة الهندسية ولفيف من رؤساء الأقسام.