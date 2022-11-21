الإثنين 21 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«نقابية مصر للألومنيوم»: تطوير الشركة يسهم فى إحداث تنمية صناعية كبرى بالصعيد

ياسر الجالس رئيس
ياسر الجالس رئيس اللجنة النقابية
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قال المهندس ياسر الجالس، رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أإن اهتمام الدولة بتطوير مصر للألومنيوم يعطي دافع قوي للعاملين في الشركة فمن أجل زيادة الإنتاج.

وأضاف رئيس اللجنة النقابية في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن عهد الرئيس سعيد الفتاح السيسي يشهد طفرة وتنمية حقيقية في شركات قطاع الأعمال العام.

وأوضح «الجالس»، إن مصر للألومنيوم من خلال اقامة محطة للطاقة الشمسية تعمل على توفر الطاقة الكهربائية بسعر مناسب الإنتاج يعمل على زيادة الإنتاج والإيردات.

وأشار «الجالس» إلى أن شركة مصر للألومنيوم تعد قلعة صناعية كبريى في الصعيد كونها تساهم في دعم الصادرات في مصر، بالإضافة إلى المجتمع التنموي الذي أوجدته الشركة في الصعيد.

ومن الجدير بالذكر، أنه التقى المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "ABB" الرائدة عالميًا في صناعة المهمات والمعدات الكهربائية.

وتم خلال اللقاء التباحث حول إمكانية التعاون مع الشركة السويسرية في إنشاء محطات كهرباء لبعض المشروعات الجديدة التي تنفذها شركات تابعة للوزارة، ومنها مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وكذلك توسعات شركة مصر للألومنيوم، فضلًا عن بحث إمكانية التعاون في إنتاج مصابيح كهربائية ذات قدرات مقاومة عالية للاستخدامات الصناعية خاصة في مصانع المنتجات الكيماوية والأسمدة.

أكد المهندس محمود عصمت، الحرص على الانتقال إلى استخدام مهمات كهربائية ذات مواصفات وتكنولوجيا حديثة موفرة للطاقة في الشركات التابعة للوزارة، والتوافق مع الأكواد العالمية، وخفض نسب الفقد في الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة خاصة في المصانع كثيفة استهلاك الطاقة.

 من جانبهم، قدم ممثلو شركة "ABB" عرضًا تقديميًا حول الشركة وأنشطتها في مصر من خلال أضخم مصانعها بمدينة العاشر من رمضان لإنتاج المهمات الكهربائية لشبكات التوزيع وغيرها خاصة محولات التيار والجهد والموزعات، مؤكدين الحرص على التعاون مع الوزارة وشركاتها التابعة، وزيادة حجم الأعمال والمشروعات التي تساهم الشركة في تنفيذها بالسوق المصرية.

اهتمام الدولة استخدام الطاقة المنتجات الكيماوية المشروعات الجديدة قطاع الأعمال العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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