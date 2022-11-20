صورة وتعليق.. معجزة إنقاذ شعب «كيريت» من القتل

يحيي أبناء كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر، ذكرى القديس ميناس والمعروف بين صفوف الأقباط باسم مارمينا العجائبي، والذين يحيون ذكره يوم 24 من نوفمبر الجاري، اذ يعتبر من أشهر القديسين في مصر والعالم.

ونشر الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس صورة تروي معجزة القديس ميناس في جزيرة كريت.

وعلق على الصورة قائلًا: “إنه في دير القديس ميناس بجبل أثوس في اليونان توجد أيقونة جدارية للقديس ميناس وهو يدافع عن جزيرة كريت ويحمي أهلها من بعض الإرهابيين الذين قرروا ذبح أهلها في عيد القيامة عام 1826م”.

يظهر في الأيقونة القديس ميناس على فرسه والملائكة تعاضده، وخلفه الكنيسة حاميًا لها وملوحًا بسيفه أمام الارهابين وهم يحملون سيوفهم للهجوم علي الكنيسة والمصلين فيها، من خوفهم ظنوه أحد الجنود فتراجعوا.

هذا وترأس صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودروس الثاني صلاة غروب تذكار رؤساء الملائكة بمناسبة احتفال كنيسة رؤساء الملائكة في منطقة الظاهر بالقاهرة بتذكار شفعائها.

وخلال صلاة الغروب أقام صاحب الغبطة خدمة صلاة الخمس خبزات، التي تقام في الكنائس التي تحمل اسم القديسين الذين يحتفل بتذكارهم.

بعد صلاة الغروب أعدت مائدة محبة على شرف البابا ثيودروس بحضور أعضاء مجلس رعية الكنيسة والكهنة والحضور من المصلين.

وكان في استقبال البابا ثيودروس عند حضوره إلى الكنيسة مجلس رعيتها وفرقة كشافة الشرق منطقة الظاهر.

كما كان قد انطلق صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا البابا ثيودروس الثاني إلى نيقوسيا عاصمة قبرص. وتوجه إلى كاتدرائية الرسول برنابا حيث يسجى جسد مثلث الرحمات خريسوستوموس رئيس أساقفة قبرص. ووقيع على كتاب العزاء كاتبًا كلمات تعبر عن عمق محبته وتقديره للراحل رئيس الأساقفة ولكنيسة قبرص. داعيًا الرب يسوع المسيح أن ينعم على كنيسة قبرص برئيس أساقفة بحسب قلبه.

كما اشترك غبطته مع بطاركة رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الأخرى في صلاة جناز رئيس الأساقفة الراقد في الرب.