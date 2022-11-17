بلينكن: روسيا تتحمل «في نهاية المطاف مسؤولية» انفجار الصاروخ في بولندا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، إن روسيا تتحمل مسؤولية انفجار الصاروخ الذي أوقع قتيلين في بولندا، حيث أشار تحقيق أولي إلى مسؤولية الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وقال بلينكن لصحفيين في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك: "إنه تحدث مجددا إلى نظيره الأوكراني بشأن التحقيق".

وأضاف: "أيا يكن الاستنتاج النهائي، نعرف الطرف المسؤول في نهاية المطاف عن هذه الحادثة المأسوية -- روسيا".

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، حمل في وقت سابق اليوم، بعد مكالمة هاتفية مع بلينكن، روسيا "المسئولية الكاملة" عن سقوط الصاروخ في بولندا أسفر عن مقتل شخصين.

وكتب الوزير الأوكراني في تغريدة: "نتشارك وجهة النظر القائلة إن روسيا تتحمّل المسئولية الكاملة عن الرعب (الذي تسببت به) عبر (إطلاق) صواريخ وتداعياتها على أراضي أوكرانيا وبولندا ومولدافيا".

روسيا تنفي

وجاء الاتهام في وقت تؤكد روسيا أنها لم تشنّ أي ضربة على كييف الثلاثاء، وأن الدمار الذي سُجّل في العاصمة كييف سببه الدفاعات الجوية الأوكرانية، ورحب الكرملين بما وصفه بـ"ضبط النفس" من قبل الجانب الأمريكي بشأن "صاروخ بولندا".

وقالت الدفاع الروسية في بيان أن "كلّ الدمار في الأحياء السكنية في العاصمة الأوكرانية.. هو نتيجة مباشرة لسقوط لصواريخ مضادة للطائرات أطلقتها القوات الأوكرانية وتدميرها ذاتيًا".

ولم تصب ضرباتها سوى الأراضي الأوكرانية، كما جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية.

وأضاف البيان أن روسيا تمكنت من تحديد أن الصاروخ الذي سقط في بولندا هو مقذوف أطلقه نظام دفاع إس-300 تابع للقوات الأوكرانية.

وكانت حالة تأهب عمت العالم، بحثاً عن مصدر الصاروخ الذي استهدف الأراضي البولندية، الثلاثاء، موقعاً قتيلين، وبعدها دخل تصريح أمريكي ليبرد التوتر الدولي الذي استعر ضد روسيا خلال الساعات الماضية، وقطع الرئيس الأمريكي جو بايدن الشك باليقين.

حيث أبلغ سيد البيت الأبيض، حلف الناتو والشركاء في مجموعة السبع الكبار (G7)، بأن الصاروخ الذي سقط على الأراضي البولندية أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وأضاف في تصريح نقلته وسائل إعلام غربية عن الرئيس، ليؤكد كلامه ما نقله مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى، اليوم الأربعاء، عن أن النتائج الأولية تشير إلى أن الصاروخ أطلقته القوات الأوكرانية.