الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة سيدة بالشارع فى الأميرية

جثة
جثة
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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، على جثة سيدة تبلغ من العمر 30 عامًا، متوفية بالشارع في الأميرية.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، من مستشفي الدمرداش بوصول جثة سيدة تدعي حبيبة.ر.ج ٣٠عامًا، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرة.

وبعمل التحريات تبين أن الأهالي عثرت على جثة سيدة ملقاة بالشارع في حالة أعياء شديدة، وتوفيت فور وصولها للمستشفي.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العثور علي جثة سيدة العثور على جثة

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