الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة

الخدمات المتكاملة
الخدمات المتكاملة
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وفرت الدولة بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 لذوي الاحتياجات الخاصة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بهذه الفئة التي تم تهميشها لسنوات طويلة، وكان إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة واحدة من الخطوات الهامة لتقديم جميع أشكال الدعم لذوي الهمم، وتعمل وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة على إصدار هذه البطاقة وفق الشروط التي أعلنتها كل منهما على الرابط المخصص لهما، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة.

رابط تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

  • تسجيل الطلب من خلال بوابة وزارة التضامن من هذا الرابط من هنا.
  • والتأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنه بناء عليها سيتم قبول أو رفض الطلب، ويجب أيضا التأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.
  • بعد ملئ البيانات الشخصية يجب ملئ استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة
  • بعد التسجيل سيظهر رقم الطلب الخاص بك- رجاءا إحتفظ به، حيث سيم دراسة حالة الطلب.
  • الاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

موقع وزارة التضامن.. تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وموعد الكشف الطبي للسيارات

  • في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل إلى قمت بإختيارة في الموعد المحدد بكل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك
  • بناءا على الخطوات والبيانات التي تم إستيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.

تعديل الكشف الطبي للمعاقين 

يتيح موقع وزارة الصحة تعديل موعد الكشف الطبي، ويتم ذلك من خلال الدخول عبر الرابط التالي من هنا.

ثم كتابة الرقم القومي   المكون من 14 رقم الخاص بصاحب طلب تعديل موعد الكشف الطبي لطالب بطاقة الخدمات المتكاملة ، ثم  تحديد نوع الاعاقة، وكتابة مكان الكشف، ثم التاريخ، والساعه ، وحفظ البيانات .

وتؤكد وزارة الصحة على ضرورة التسجيل على الموقع الالكتروني لتعديل الكشف الطبي للمعاقين من جهاز متصل بطابعة لطباعة استمارة التسجيل.

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رابط موقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 لإثبات الإعاقة

وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي في استقبال الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة مباشرة - المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة - من قبل مكتب التأهيل التابع لمحل الإقامة المكتوب في بطاقة الرقم القومي طبقا للشروط المنصوص عليها للمرحلة الأولى

وحددت حالات الإعاقات الشديدة بالغة الشدة لاستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ومنها إعاقة بتر متعدد الاطراف او بتر فى طرف واحد، الشلل الرباعى، الشلل الدماغى، ضمور العضلات ( شلل الأطفال فى طرف أو أكثر )

حالات كف البصر، متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء ٣٥ او اقل)، الاعاقات المتعدده، طيف التوحد ، القزامة.

الخدمات المتكاملة التضامن الاجتماعي الصحة تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات بطاقة الخدمات بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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