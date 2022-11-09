رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وموعد الكشف الطبي للسيارات

لا يزال رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي محل بحث الآلاف من المواطنين في مصر خلال الفترة الحالية لمعرفة حالة الطلب المقدم إلى وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة لأصحاب الهمم؛ للاستفادة من المميزات التي أقرها قانون الإعاقة الجديد، على رأسها الإعفاء من الضرائب والجمارك، والتعيين ضمن نسبة 5%.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

ويستعرض "الدستور" رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي لمعرفة موقف حالة الطلب المقدم من خلال اتباع الخطوات التالية:-

أولًا: تسجيل الدخول إلى رابط موقع بطاقة الخدمات المتكاملة عبر رابط pod.mohp.gov.eg.

ثانيًا: اختيار خانة الاستعلام عن الطلبات.

ثالثًا: إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم.

رابعًا اضغط على أيقونة بحث تظهر حالة الطلب.

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي

وفعلت وزارة التضامن الاجتماعي موقع المجالس الطبية المتخصصة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان؛ لحجز موعد الكشف الطبي للحصول على سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة، ويمكن الاستعلام عن موعد الكشف الطبي من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر المجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام.

تحديد الخدمة المطلوبة.

إدخال الرقم القومي للراغب في الاستعلام والمكون من 14 رقم.

الضغط على عرض النتيجة.

ظهور موعد ومكان إجراء الفحوصات الطبية.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة