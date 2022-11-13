موقع وزارة التضامن.. تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

في إطار التسهيل على ذوي الاحتياجات الخاص لـ تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 إلكترونيا عقب إصدار قرار من وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بإعفاء أصحاب الإعاقات الشديدة بالغة الشدة مؤخرًا من تقديم التقرير الطبي المميكن.

يتمكن ذوي الإعاقة الشديدة بالغة الشدة الآن من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 بتقديم إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له، محل إقامته، وتقرير طبي تم استخراجه خلال السنوات الـ 3 الماضية بداية من من إبريل 2019 حتى تاريخه، لافتًا إلى أن الوزارة توصل بطاقات المستحقين حتى باب المنازل.

خطوات تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 عبر موقع وزارة الصحة المصرية

أما في حالات الاقل إعاقة يتم تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 إلكترونيا عبر موقع وزارة الصحة المصرية باتباع الخطوات التالية.

يمكن لصاحب الإعاقة تسجيل كارت الخدمات المتكاملة عبر الموقع التالي: pod.mohp.gov.eg

• لحجز موعد ومكان للكشف الطبى تسجيل البيانات صحيحة ودقيقة وستصلكم رسالة على رقم الهاتف المسجل على موعد ومكان الكشف

• ضرورة الالتزام بالموعد وأخذ كافة الفحوصات المطلوبة.

• بعد 10 أيام يتم الإستعلام عن نتيجة الكشف الطبى من خلال موقع وزارة الصحة المصرية

فى حالة القبول يتم الحجز على موقع كارت الخدمات المتكاملة الخاص بـ وزارة الصحة المصرية

• تحديد موعد لإجراء التقييم الوظائف بمكاتب التأهيل

• ضرورة الالتزام بالموعد وأخذ 4صور شخصية 4×6 ذات خلفية بيضاء وأصل بطاقة تحقيق الشخصية أو شهادة الميلاد فى حالة التقديم للأطفال, علماً بإنه سيتم توصيل البطاقة حتى عنوان المنزل لذا يرجى تدوينة بدقة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

ميزات بطاقة الخدمات المتكاملة: تثبت الإعاقة، وتقدم خدمات إعفاء صاحب البطاقة من قيمة الجمارك والضرائب للسيارة المستوردة والأجهزة المعنية بإعاقته، ومكنه بيع السيارة في ذات اليوم، بعد أن كان يشترط في السابق مرور 5 سنوات على امتلاكه للسيارة لكي يتمكن من بيعها في السوق، الكرسي الكهربائي، فضلاً عن النظارة المتطورة، والمشاية الكهربائية، والإعفاء من القومسيون الطبي، على أن يكون التأمين الصحي لذوي الإعاقة هو البديل".

ويتمتع بتخفيض يصل إلى 50% من قيمة التنقل بوسائل المواصلات، وكذا عند استخراج المستندات الحكومية، مع قدرة صاحب البطاقة على الجمع بين معاشين تكافل وكرامة ومعاش والده الموروث، إلى جانب حق التعيين بنسبة 5% في الحكومة والقطاع الخاص، ويمكنه الحصول على 5% من طرح الإسكان الاجتماعي، كما تقدم البطاقة كافة الخدمات لصاحبها من صرف المعاش أو تحويل الأموال، وحجز مواعيد الكشف، وطلب أي خدمة عامة".