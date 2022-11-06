الأحد 06 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط موقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 لإثبات الإعاقة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة
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تحرص وزارة الصحة والتضامن على توفير حياة كريمة لذوي الهمم لذا خصصت لهم بطاقة الخدمات المتكاملة التي توفر لهم الكثير من الخدمات التي تسهل حياتهم، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بهذه الفئة التي عانت من التهميش لسنوات طويلة، وتقدم “الدستور” لقرائها كافة الخطوات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 من خلال موقع وزارة الصحة والسكان.

رابط موقع وزارة الصحة لبطاقة الخدمات المتكاملة

يتيح موقع وزارة الصحة والسكان رابط مخصص لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة يستطيع ذوي الهمم من خلال استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، ويمكن لذوي الهمم الدخول عبر الرابط هنا، ومن خلال موقع وزارة الصحة سيجد ذوي الهمم طريقة حجز موعد الكشف الطبى نظام حجز مواعيد الكشف الطبى لراغبي الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، تعديل نوع الإعاقة، وتحديد موعد الكشف الطبي، وحجز موعد استكمال أوراق، حجز موعد استكمال أوراق في حال طلب أبحاث إضافية، وتعديل موعد استكمال الأوراق، كما تتيح الاستعلام عن مواعيد الحجز عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2022

 كما يتيح موقع وزارة الصحة حجز موعد الكشف الطبي، حجز موعد كشف لطالبي بطاقة إثبات الإعاقة. 

الإعاقات المُضافة لكارت الخدمات 

  • الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.
  • الإعاقات السمعية.
  • قصار القامة.
  • مرضى الهيموفيليا.
  • أصحاب الإعاقات البصرية.
  • أصحاب اضطرابات نعوق إدراك الطفل.
  • مرضى أمراض الدم المزمنة.
  • مرضى الشلل الرباعي.
  • أصحاب طيف التوحد.
  • مصابي شلل الأطفال في طرف واحد.
  • الشلل الدماغي.
  • متلازمة داون.
  • فقد البصر التام.
  • طيف التوحد.
  • اضطراب فرط الحركة.
  • مرض الجذام.
  • أصحاب درجة الأبصار الأقل من 6 على 36.
  • تيبس المفاصل في أطراف متعددة.
  • البتر متعدد الأطراف.
  • صغر أو كبر حجم الرأس.
  • فقد السمع التام.
  • ضمور العضلات وذوي القزامة.
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بالخطوات.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022

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وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي في استقبال الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة مباشرة - المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة - من قبل مكتب التأهيل التابع لمحل الإقامة المكتوب في بطاقة الرقم القومي طبقًا للشروط المنصوص عليها للمرحلة الأولى، وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي أصحاب الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة طبقًا لمنشور وزارة التضامن الاجتماعى رقم 7 لسنة 2022 تتوجه إلى أقرب مكتب تأهيل لها مباشرة ومعه تقرير طبي معتمد لإجراء التقييم الوظيفي، واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

وزارة الصحة الخدمات المتكاملة وزارة التضامن التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة رابط موقع وزارة الصحة

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