بالخطوات.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022

بعد أن أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن دفعة جديدة من إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة كُثف البحث من ذوي الاحتياجات الخاصة، عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022، للحصول على التسهيلات والخدمات المقدمة من قبل الحكومة وأهمها الحصول على سيارة مدعمة وكارت للمواصلات العامة.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة 2023

وتتضمن بطاقة الخدمات المتكاملة عدد من المزايا المقدمة لحامليها من أصحاب الهمم، على رأسها الحصول على سكن مناسب، أو سيارة مجهزة بأسعار مخفضة بالنسبة للسعر السائد في الأسواق، أو تقديم خصومات على وسائل النقل، وغيرها العديد من الخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022

وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي، إلى توفير جميع سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة، لمساعدتهم في ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، لذا وفرت لهم التقديم إلكترونيًا بدلًا من التزاحم في مكاتب التضامن بالمحافظات.

ويمكنك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، عن طريق الضغط على الرابط التالي من هنـــــا.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

عليك اتباع الخطوات التالية الموضحة أمامك للاستعلام عن حالة بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي جاءت كالآتي:-

أولًا: اختيار خانة الاستعلام عن الطلبات.

ثانيًا: عليك إدخال الرقم القومي.

ثالثًا: اضغط على أيقونة بحث تظهر حالة الطلب.

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الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، الأوراق المطلوبة لحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، والتي تضمنت:-

أولًا: صور شخصية للشخص المتقدم مقاس 4 فى 6.

ثانيًا: شهادة الميلاد و 3 صور من أصل الشهادة.

ثالثًا: التقرير الطبي الذي يتم إرساله إلكترونيًا بعد إجراء الكشف الطبي.

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

الجدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعي، سوف تستمر في استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تقدموا بغرض الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من قبل مكتب التأهيل التابع لمحل الإقامة المكتوب في بطاقة الرقم القومي، وذلك طبقًا للشروط المنصوص عليها للمرحلة الأولى.

الإعاقات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة 2022

وعن الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة 2022، أوضحت وزارة التضامن أنَّ مستحقي بطاقة إثبات الإعاقة ما يلي:

- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- الإعاقات السمعية.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

- مريض الهيموفيليا.

- ذوي الإعاقات البصرية يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات.

- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

- أمراض الدم المزمنة.

- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- اضطراب طيف التوحد.

- مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.

- الشلل الدماغي.

- متلازمة داون.

- فقد البصر التام.

- طيف التوحد.

- اضطراب فرط الحركة، الجذام.

- درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- البتر متعدد الأطراف.

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- فقد السمع التام.

- ضمور العضلات وذوي القزامة.

- درجة فقد السمع 55 ديسبل.