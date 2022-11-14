ضبط 4,500 طن أسماك مجمدة معبأة دون مستندات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء محمد فتح الله، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وضبط 4,500 طن "أسماك مجمدة" معبأة داخل عبوات دون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الغربية.