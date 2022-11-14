إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بسوهاج

شهد الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقي محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي، نتج عنها إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكى على الطريق الزراعي الشرقي ووجود مصابين، وتم الدفع بقوات المرور إلى مكان الحادث، وتم رفع آثاره وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه، رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد فريد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم المزمل نافع، رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز.

وتبين أنه أثناء سير السيارة "أتوبيس" قيادة المدعو "عمرو ح س"، 29 سنة، سائق، ويقيم دائرة قنا، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم من الخلف بالسيارة "ملاكي" قيادة المدعو "محمد ج م ع"، 47 سنة، أخصائي اجتماعي ويقيم بندر طما، وكذا اصطدم الأتوبيس بعامود إنارة على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الثانية "بجرح رضي بفروة الرأس"، و"شنودة ا ن"، 16 سنة، عامل، ويقيم بندر طما "بجرح قطعي بالشفة السفلي"، و"إبراهيم و خ"، 16 سنة، عامل، ويقيم الجيزة "بجرح سطحي بالذقن" من مستقلي السيارة.

وبسؤال قائدي السيارتين والمصابين بمضمون ما تقدم تم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق.

وتحرر المحضر اللازم، والإحالة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.