وقفة للجالية المصرية أمام الأمم المتحدة للتنديد بالتدخل فى الشأن المصرى (فيديو)

نظمت الجالية المصرية وقفة أمام مقر الأمم المتحدة، اليوم للتنديد بالتدخل في الشأن المصري الداخلي، وأعرب أبناء الجالية عن استنكارهم ما حدث مع النائب البرلماني عمرو درويش في انتهاك أبسط حقوقه بالتعبير عن الرأي، معبرين عن فخرهم باستضافة مصر لقمة المناخ cop 27.



وأكد أبناء الجالية المصرية، أن "علاء عبدالفتاح" مسجون جنائى وليس سياسيًا، كما رفعو لافتات تعبر عن نفس الموقف، كما رفعوا الأعلام المصرية، وصورًا للرئيس السيسى، مؤكدين أن الرئيس هدية لمصر.