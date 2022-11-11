ماونتن فيو توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات لتطوير مراكز التدريب المهني لتنمية مهارات الشباب

نظمت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري -إحدى كبرى شركات التطوير العقاري- جلسة نقاشية تحت عنوان "أهداف التنمية المستدامة ورفاه الأفراد في مصر" بالمنطقة الخضراء بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، المنعقد خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.

شارك في الجلسة النقاشية المهندس عمرو سليمان المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، وكلًا من السيدة/ غادة مايكل، رئيس قسم الاتصالات بشركة سانوفي، والسيد/محمود الخطيب، رئيس قطاع الأعمالبشركة فودافون مصر، والسيدة/ نهلة كمال، مديرة العلاقات المؤسسية والمستدامة بشركة نستله الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأدار الجلسةالدكتور إيهاب شلبي رئيس مجلس إدارة شركة دي كاربون.

عرض "سليمان"، خلال كلمته بالجلسة،الرؤية الفريدة للشركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال نشر الاستدامة الاجتماعية بمجتمع ماونتن فيو، وكذلك جهود الشركة في تطوير مجتمعات متكاملة والارتقاء بجودة حياة السكان.

قال المهندس عمرو سليمان، إن رؤية شركة ماونتن فيو، للتطوير العقاري قائمة على شعار "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا"، والذي يتحقق من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، تهدفإلى توفير حياة سعيدة لسكان المشروعات مما ينعكس على تحقيق أهداف الاستدامة سواء بيئتهم أو المجتمع من حولهم، موضحًا أن توفير حياة سعيدة لعائلة ماونتن فيو يحفز عملائنا على الاهتمام بقضايا تغير المناخ، والمشاركة في أي مبادرات من شأنها الحفاظ على البيئة، كما أن شركة ماونتن فيو تحرص على غرس القيم الثقافية والاجتماعية في الجيل الجديد من السكان عبر مبادرات وبرامج توعوية تشجع الأطفال والشباب على التفاعل مع قضايا المجتمع، والمساهمة في وضع حلولًا لها.

أشار عمرو سليمان، إلى أن مشروعات شركة ماونتن فيو تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة حتى عام 2030، حيث تحرص الشركة على توفير بيئة صحية جيدة للسكان من خلال الاهتمام بزيادة المساحات الخضراء داخل مجتمع ماونتن فيو، وتشجيع عملائنا على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة من خلال إنشاء أندية رياضية وتخصيص مسارات لركوب الدراجات والجري، كما أن التصميم العام لمشروعات الشركةيهدف للحد من استخدام السيارات، مما يسهم في خفض نسب تلوث الهواء والحد من انبعاثات الكربون عبر تطبيق أحدث النظم التكنولوجية لترشيد استهلاك الطاقة وإدارة الموارد الطبيعية وتدوير المخلفات.

واختتم عمرو سليمان المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، كلمته بالجلسة النقاشية، مؤكدًا أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لن يتحقق بدون توفير رفاهوسعادة الأفراد؛ لتشجيعهم على تبني رسالة بأن سعادة الإنسان من سعادة الأرض مما يدفعهم لرفض أي تصرفات من شأنها إيذاء الكوكب ورفع درجة الاحتباس الحراري أو استنزاف الموارد، ووضع الاهتمام بخفض الانبعاثات الكربونية أولوية لتصبح مجتمعات ماونتن فيو إحدى رئات الأرض التي تساعد على بقائها.

وعقب انتهاء الجلسة، شهد المهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، والمهندس محمد السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة واتحاد الصناعات، بهدف تطوير مراكز التدريب المهني.

ووقع البروتوكول المهندس تامر نبيل الرئيس التنفيذي للتطوير بشركة ماونتن فيو مع الدكتورالسيد تركي رئيس قطاع المسئولية المجتمعية السيد تركي والتنمية المستدامة، اتحاد الصناعات المصرية.

وينص بروتوكول التعاونعلى تطويرمراكز التدريب المهني، على أن تتولى "ماونتن فيو" إجراء دراسة احتياجات سوق العمل، وتقييم واختيار مراكز التدريب، وتجهيزها بالأجهزة والمعدات اللازمة ووضع خطط العمل لهذه المراكز، كما ستتولى الشركة اختيار المناهج التدريبية المهنية وتصميم تنمية المهارات الشخصية، واختيار وتدريب فريق عمل إدارة المراكز، وكذلك وضع خطط التشغيل والإنتاج والتسويق بالشراكة مع الاتحاد.

تطمح شركة ماونتن فيو من تطوير مراكز التدريب المهني، تنمية مهارات الموارد البشرية في كافة القطاعات الاقتصادية التي تؤهلهم لسوق العمل لسد الفجوات الموجودة سواء في مهارات خريجي الجامعات أو التعليم الفني في ظل وجود احتياج مُلح للعمالة الماهرة والمدربة التي تنافس في سوق العمل المصري.

حرصت شركة ماونتن فيو على المشاركة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، إيمانًا منها بأهمية الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، وتماشيًا مع رؤية الشركة لدعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، الرامية إلى توفير نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر