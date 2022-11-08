السجن 5 سنوات لمتهم بالتزوير فى محرر رسمى بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن 5 سنوات؛ لاتهامه بالتزوير فى محرر رسمى بدائرة مركز طما.



صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد يوسف عبدالله ومصطفى سلطان بأمانة سر محمد عبدالحميد وأحمد سعد.



تعود أحداث الواقعة إلى عام 2016 بدائرة مركز طما عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتزوير البطاقة الشخصية الخاصة بشقيقه المتوفى "هـ.م" واستخراجها بجعل الواقعة المزورة فى صورة واقعة صحيحة.



وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.