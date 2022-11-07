الإثنين 07 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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موعد أول أيام رمضان 2023 والإجازات الرسمية في 2023

رمضان
رمضان
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بدأ المسلمون حول العالم في البحث عن موعد أول أيام رمضان 2023، حيث يحرصون على متابعة مواعيده، نظرًا لما للشهر الكريم من مكانة مقدسة في نفوس المسلمين، ويختلف موعد أول أيام رمضان كل عام عن العام الذي يسبقه حيث يتقدم موعد ما يقرب من أسبوعين.

ويستطيع معهد البحوث الفلكية تحديد موعد شهر رمضان فلكيًا، لكن لا يستطيعوا تحديد موعده بالضبط إلا بعد استطلاع هلال الشهر ويكون ذلك في نهاية الشهر الذي يسبقه وهو شهر شعبان، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد أول أيام رمضان 2023 فلكيًا.

موعد أول أيام رمضان 2023 

حسب الحسابات الفلكية التي قام بها معهد البحوث الفلكية يأتي موعد اول ايام رمضان 2023 يوم الخميس الموافق 23 مارس إذ يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة 7.24 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، لكن يتم تحديد أول أيام رمضان بدقة بعد الرؤية الشرعية لظهور هلال رمضان وذلك في يوم 21 مارس الموافق 29 شعبان.

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ورمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري، ورمضان أنزل فيه القرآن على النبيّ محمد (ص) في ليلة القدر، أحد ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان.

الإجازات الرسمية في عام 2023 

  • السبت 7 يناير: عيد الميلاد القبطي.
  • 25 يناير : عيد الشرطة وثورة 25 يناير
  • الأثنين 17 أبريل: شم النسيم
  • عيد الفطر المبارك  من يوم الجمعة 21 أبريل وحتى السبت 22 أبريل.
  • الثلاثاء 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.
  • الاثنين 1 مايو: عيد العمال.
  • إجازة عيد الأضحى من الثلاثاء 27 يونيو حتى الخميس 29 يونيو.
  • الجمعة 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.
  • إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 19 يوليو.
  • الأحد 23 يوليو: عيد الثورة.
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موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 ونظام ومواصفات الأسئلة

  • إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر.
  • 7- الجمعة 6 أكتوبر: ذكرى حرب أكتوبر.
رمضان الإجازات الرسمية الحسابات الفلكية البحوث الفلكية الرؤية الشرعية هلال رمضان

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