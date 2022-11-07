موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 ونظام ومواصفات الأسئلة

امتحانات الثانوية العامة تعد أهم حدث تعليمي في مصر فهي التي تحدد مستقبل الطلاب في الالتحاق بالجامعات، لذا تهتم وزارة التربية والتعليم بتحديث نظام الدراسة والامتحانات لطلاب الثانوية العامة بصفة شبه دورية، ورغم بداية العام الدراسي منذ شهر تقريبًا إلا أن موعد امتحانات الثانوية العامة يشغل بال الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم، وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل موعد امتحانات الثانوية العامة ومواصفات ورقة الامتحان.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 كل عام خلال شهري يونيه أو يوليو وتضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الموعد المحدد مع جدول الامتحانات بعد بداية الفصل الدراسي الثاني وكلنها أشارت ‘إلى انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023، وفقا للخريطة الزمنية للعام 10 يونيو المقبل.

وحددت الوزارة مواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات الثانوية العامة قبل عدة أيام، ولن تعقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا، ويتم التصحيح إلكترونيا سواء للأسئلة المقالية أو الاختيار من متعدد، كما يتم تصحيح الأسئلة المقالية إلكترونيا من خلال معلمين يتم تدريبهم.

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتدريب حوالي 5 آلاف معلم علي النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب الثانوية العامة على أن تكون الامتحانات بنظام الأوبن بوك، ويمكن للطلاب في امتحانات الثانوية العامة الاستعانة بكراسة المفاهيم التي أعدّتها الوزارة.

وتشمل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 أسئلة اختيار من متعدد MCQ، وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة لن تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، وسيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة، إلكترونيًّا، وفق آلية تضمن الشفافية، مع توافر مراكز تصحيح إلكتروني على مستوى الجمهورية.

وسيكون نموذج الإجابة الخاص بامتحانات الثانوية العامة نموذج مرن يحتوي على مستويات التقدير Rubrics لضمان سرعة وموضوعية التصحيح وحصول كل طالب على حقه ، ولن يسمح للطالب المقيد الذي لم يحقق نسبة حضور لا تقل عن (85%) من عدد أيام الدراسة الفعلية بعد استنزال أيام الغياب بعذر مقبول بدخول امتحانات الثانوية العامة 2023 كطالب منتظم.