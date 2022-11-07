الإثنين 07 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة.. مستخدمو تويتر يبلغون عن تغريدة بايدن بشأن أسعار المحروقات

بايدن
بايدن
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قام مستخدمو تويتر يوم الأحد بالتبليغ عن تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن أسعار المحروقات في الولايات المتحدة.

 

ولفتت تغريدة بايدن الانتباه إلى حقيقة أن ذلك كان أقل مما يراه المستهلك العادي في محطات الوقود.

 

وقال بايدن في التغريدة "في الوقت الحالي، السعر الأكثر شيوعا في محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد هو 3.19 دولار للجالون الواحد.. هذا تقدم".


والسعر الذي ذكره بايدن في تغريدته لا يمت للواقع بصلة، حيث يبلغ متوسط سعر الجالون الواحد (جالون يساوي 3.78 لترات) 3.8 دولار بتاريخ 6 نوفمبر 2022.

 

وهذه هي المرة الثانية على الأقل التي يتم فيها الإبلاغ عن تغريدة على "تويتر" منذ تولى إيلون ماسك زمام الأمور قبل أكثر من أسبوع.

 

ففي الأسبوع الماضي، حذف البيت الأبيض تغريدة نسبت إلى بايدن بخصوص زيادة في شيكات الضمان الاجتماعي لكبار السن بعد أن أشار العديد من المراقبين إلى أن الزيادة كانت نتيجة لارتفاع التضخم، والذي كان أحد أكبر معاناة إدارته هذا العام.

 

وأضاف "تويتر" لاحقا سياقا أسفل التغريدة مشيرا إلى أن الزيادة كانت بسبب تعديل تكلفة المعيشة السنوية كجزء من قانون عام 1972 الذي ربط تعديلات المزايا التلقائية بمؤشر أسعار المستهلك، وهو مؤشر رئيسي للتضخم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم فى شرم الشيخ

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