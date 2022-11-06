الرئيس السيسى: نتطلع لخروج COP 27 من مرحلة الوعود إلى التنفيذ على الأرض

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن فخره واعتزازه باستضافة مصر فعاليات الدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقیة الأمم المتحدة في مدينة شرم الشيخ (COP 27).

وقال الرئيس السيسي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «بكل فخر واعتزاز وتشرف بالمسئولیة؛ أتطلع لافتتاح فعالیات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقیة الأمم المتحدة بمدینة شرم الشیخ 27 Cop الإطاریة حول تغیر المناخ».

وأضاف: «إن الدورة الحالیة من قمة المناخ تأتي في توقیت حساس للغایة، یتعرض فیھا عالمنا لأخطار وجودیة وتحدیات غیر مسبوقة، تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعیشة علیه».

وتابع: «ولا شك أن ھذه الأخطار وتلك التحدیات تستلزم تحركا سريعا من كافة الدول لوضع خارطة طریق للإنقاذ، تحمي العالم من تأثیرات التغیرات المناخیة».

وأكد أن «مصر تتطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفیذ بإجراءات ملموسة على الأرض، تبني على ما سبق، لا سیما مخرجات قمة جلاسكو واتفاق باریس».