نفاد تذاكر حفل أصالة بالأوبرا.. و5 شروط لحضور ختام «الموسيقى العربية»

نفذت تذاكر حفل النجمة الكبيرة السورية أصالة، المقرر إقامته مساء اليوم الخميس، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية وقيادة المايسترو الكبير مصطفى حلمي، وهى الليلة الختامية لفعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ31، الذي يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، وبرئاسة الدكتور مجدى صابر، وتديره الدكتورة جيهان مرسي.

وأتاحت إدارة الأوبرا خاصية الحجز الإلكتروني، مع فتح شباك التذاكر للجمهور، وشهدت التذاكر نسبة إقبال جماهيري كبيرة، والتي انقسمت أسعارها إلى خمس فئات، حيث تتراوح أسعار تذاكره بين 3010 جنيهات، 2260 جنيهًا، 1760 جنيهًا، 1010 جنيهات، و510 جنيهات، وعلى الرغم من أنها الأعلى سعرًا بين تذاكر حفلات المهرجان، إلا أنها نفدت بالكامل، فور طرحها، مما أثار غضب عدد كبير من الجمهور الذي لم يلحق بالحجز.

إدارة المهرجان تضع عدة شروط لحضور الحفل وهي :

ـ غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

ـ غير مسموح بتحريك المقاعد.

ـ ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ـ ارتداء الزي اللائق بالمكان «ممنوع ارتداء الشورت».

ـ ممنوع التصوير.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً، وتتغنى خلاله أصالة بمختارات من أعمالها الخاصة منها "شكرًا، 60 دقيقة حياة، الورد البلدي، في قربك، روحي وخداني، أقولك بحبك وبعدك عني"، إلى جانب عدد من مؤلفات التراث العربي الأصيل.

توزيع جوائز الموسيقى العربية فى حفل الختام

كما يشهد حفل الختام توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقات المهرجان المختلفة، سواء في العزف أو الغناء، وكانت المنافسة شرسة بين عددًا كبيرًا من الأبحاث التي تقدم بها الباحثون هذا العام من العديد من الدول العربية بسبب فتح باب التقديم إلكترونيًا.

كما تم التوسع في مسابقة اكتشاف العازفين، حيث خصصت فئة بها لغير المتخصصين من دارسي الموسيقى لمنحهم الفرصة في الظهور وتقديم مواهبهم على هامش فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ31.