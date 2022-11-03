حالة الطقس اليوم الخميس 3-11-2022 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تسيطر الأجراء الخريفية على حالة الطقس، اليوم الخميس، حيث تكون درجات الحرارة في نفس معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، كما تنشط الرياح نسبيًا وتتشكل فرص لسقوط الأمطار وهي نفس حالة الطقس التي يتسم بها فصل الخريف.

حالة الطقس اليوم

وتوقعا هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم أن يسود الطقس اللطيف على السواحل الشمالية مائل للبرودة على كاترين، معتدل على باقي الانحاء نهاراً، مائل للبرودة لبارد شمالا ولطيف جنوباً ليلاً على كافة الأنحاء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى تكون متكاثرة، وتظهر السحب المدارية العالية والمتوسطة على شمال ووسط الصعيد والبحر الأحمر.

وتتباين فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية على شمال سيناء وبورسعيد، مع أمطار خفيفة قد تتوسط متفرقة على الإسكندرية وشرق الدلتا وجنوب شرق الدلتا وأقصى شمال القاهرة.

كما تقل الرؤية الأفقية خلال حالة الطقس اليوم في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل للضباب على شمال ووسط سيناء والدلتا والقاهرة الكبرى .

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة 17° 26°

القليوبية 16° 26°

الجيزة 17° 26°

السلوم 19° 20°

مطروح 18° 21°

العلمين 19°. 22°

واحة سيوة. 19° 22°

الإسكندرية 20° 20°

البحيرة 18° 24°

كفرالشيخ 19° 25°

دمياط 20° 21°

بورسعيد 18° 22°

العريش 20° 21°

رفح 19° 20°

الدقهلية 18° 25°

الغربية 19° 26°

الشرقية 17° 26°

المنوفية 16° 26°

الإسماعيلية. 19° 25°

القنطرة غرب. 18°. 26°

السويس. 17° 27°

فايد. 18°. 27°

نخل 15° 23°

سانت كاترين. 10 ° 19°

شرم الشيخ. 22° 28°

الطور. 20° 28°

رإس سدر 22°. 27°

أبو زنيمة. 21°. 28°

أبو رديس. 20°. 28°

دهب. 21°. 29°

نويبع. 22°. 28°

زعفرانة. 20°. 25°

رأس غارب. 20°. 26°

الغردقة. 21° 27°

سفاجا. 20°. 28°

مرسى علم 23° 27°

بورغالب. 22°. 27°

القصير. 23°. 28°

رأس بناس. 23°. 29°

شلاتين. 20° 30°

أبورماد. 24°. 30°

حلايب. 23° 29°

رأس حدربة. 23°. 31°

الواحات البحرية. 18°. 24°

الفرافرة. 19°. 25°

الدخلة. 20°. 26°

الخارجة. 20°. 27°

الفيوم. 18° 25°

بنى سويف 19° 25°

المنيا. 19° 25°

أسيوط. 20° 26°

سوهاج. 20° 27°

قنا. 21° 28°

الأقصر. 20° 29°

إدفو. 21°. 29°

أسوان. 20° 29°

الوادى الجديد. 18° 26°