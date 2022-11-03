أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 3-11-2022

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت خلال التعاملات بعد اتجاه الشركات إلى رفع أسعار مواد البناء مع اتجاه البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة، مما أثر على أغلب الأسعار، ومنها أسعار الحديد والأسمنت، رغم حالة الركود التي ما زالت تسيطر على الأسواق.

سعر الحديد اليوم

طبقت شركات صناعة الحديد زيادة جديدة على سعر الحديد بدءًا من أول أمس الثلاثاء، وأبلغت الشركات وكلاءها بتطبيق الزيادة الجديدة في سعر الحديد.

بلغ سعر حديد عز الدخيلة 18100 جنيه.

وصل سعر حديد بشاي 18000 جنيه.

سجل سعر حديد المصريين 17550 جنيهًا.

وصل سعر حديد العتال 17800 جنيه.

استقر سعر حديد عطية 17000 جنيه.

بلغ سعر حديد سرحان 17000 جنيه.

سجل سعر حديد المراكبي 15750 جنيهًا.

بلغ سعر حديد الكومي 17000 جنيه.

سجل سعر حديد المعادي 17000 جنيه.

بلغ سعر حديد العشري 17100 جنيه.

سجل سعر حديد مصر ستيل 17200 جنيه.

سعر الأسمنت

ارتفع سعر الأسمنت مع بداية الشهر الجاري مع اتجاه البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة، وجاء سعر الأسمنت كالتالي:

سعر أسمنت سيناء 1530 جنيهًا.

سجل سعر أسمنت حلوان 1590 جنيهًا.

بلغ سعر أسمنت المسلة 1520 جنيهًا.