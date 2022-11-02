الأربعاء 02 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

21 مارس.. نظر طعون المتهمين فى «أحداث المغارة» على حكم حبسهم

محكمة
محكمة
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حددت محكمة النقض جلسة 21 مارس المقبل كأولي جلسات نظر طعن 21 متهما علي الحكم الصادر من محكمة الجنايات بسوهاج ضدهم بأحكام السجن المشدد من 10 سنوات إلى 15 سنة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المغارة"، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ومن المقرر انعقاد الجلسة أمام دائرة الثلاثاء الجنائية "د".

وتعود أحداث القضية، إلى 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

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وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

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