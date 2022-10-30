الأحد 30 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بإطلاق أعيرة نارية على زوجته فى المطرية

أعيرة نارية
أعيرة نارية
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تمكنت مباحث المطرية بمحافظة الدقهلية من إلقاء القبض على الزوج المتهم بإطلاق النار على زوجته.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية المركزي بوصول ربة منزل مصابة بطلقٍ ناري، وأكد عددٌ من الأهالي أن زوجها أطلق عليها النيران وهرب عقب الحادث.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبيّن بالفحص إصابة سيدة تُدعى «سماح. ا»، وتبلغ من العمر 40 عامًا، ربة منزل، بطلقٍ ناري وحالتها غير مستقرة ويصعب استجوابها، واتهمت أسرتها زوجها، ويُدعى "نادر. ف"، 55 عامًا، بإطلاق النار عليها وفرّ هاربًا.

ولخطورة حالتها، قرر الأطباء بمستشفى المطرية تحويلها إلى مستشفى المنزلة، ثم تم نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولى.

وبتشكيل فريق بحث، تم ضبط الزوج بمدينة المطرية، وبحوزته السلاح المستخدم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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