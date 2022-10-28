للمرة الرابعة.. فوز المستشار إيهاب سرحان وقائمته بالتزكية فى انتخابات نادى قضاة الزقازيق

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات نادى قضاة الزقازيق بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الجمعة، عن فوز المستشار إيهاب سرحان بمنصب رئيس مجلس إدارة النادي، وقائمته للدورة الرابعة علي التوالي بالتزكية.

وفاز بمقاعد المستشارين محمد عبد السميع متولى وأحمد لطفي الديب ومحمد سراج الدين توفيق وباسم يسري جاويش، وعلى مقاعد القضاة كل من شادي خليفة وأحمد عبد الفتاح عبد المعطي ووائل خاطر وأحمد فتحي شكر ومحمد الهوبي، وعلى مقاعد النيابة العامة كل من عمرو شوقي وأحمد عيسي وأحمد مصطفي ومصطفي عبد المنعم.

وفُتح باب الترشيح يوم 10 أكتوبر الجاري واستمر لمدة أسبوع، وتنافس علي مقعد الرئاسة كل من المستشارين إيهاب سرحان، وحامد صقر، فيما لم يتقدم لباقي المقاعد سوى الأسماء المذكورة وطبقًا للائحة النادى فقد فازوا جميعًا بالتزكية.