وفاة سوداني في شقة بالشرقية

لفظ شاب سوداني الجنسية أنفاسه الأخيرة، الثلاثاء، داخل وحدة سكنية بالحى الـ14 بدائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، بوصول "خالد. أ"، 46 عاما، سوداني الجنسية، جثة هامدة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية ومن خلال توقيع مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، وبسؤال عدد من شهود الواقعة تبين أن المتوفى يقيم بوحدة سكنية بالإيجار مع عدد من زملائه وأثناء تواجده معهم بعد العمل سقط مغشيا عليه.

وبنقله إلى مستشفى التأمين فارق الحياة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.